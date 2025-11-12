Как снять металлическую крышку с банки?

12.11.2025 | 15:05

Вопрос от интернет-пользователя

Не поддается крышка на банке с консервами. Какие есть способы, чтобы ее открутить?

Ответ специалиста

Снять металлическую крышку с банки можно несколькими способами. Среди них:

- нагрев. Поставьте банку под струю горячей воды. При воздействии температуры металл расширится, крышку станет легче снять. Также можно подуть на нее феном;

- использование ножа. Аккуратно вставьте лезвие под край крышки и подденьте. В банку попадет воздух, и давление нормализуется. Будьте осторожны, чтобы не повредить стекло;

- иногда нарушить вакуум можно стуком по крышке.

Если вы собираетесь выложить из банки все содержимое сразу или у вас есть запасная крышка, можно продырявить верх, а потом начать откручивать. Такой метод быстрее предыдущих.