Как снять металлическую крышку с банки?

Вопрос от интернет-пользователя
Не поддается крышка на банке с консервами. Какие есть способы, чтобы ее открутить?
Ответ специалиста
Снять металлическую крышку с банки можно несколькими способами. Среди них:
- нагрев. Поставьте банку под струю горячей воды. При воздействии температуры металл расширится, крышку станет легче снять. Также можно подуть на нее феном;
- использование ножа. Аккуратно вставьте лезвие под край крышки и подденьте. В банку попадет воздух, и давление нормализуется. Будьте осторожны, чтобы не повредить стекло;
- иногда нарушить вакуум можно стуком по крышке.
Если вы собираетесь выложить из банки все содержимое сразу или у вас есть запасная крышка, можно продырявить верх, а потом начать откручивать. Такой метод быстрее предыдущих.
