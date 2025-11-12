Ликбез

Как снять металлическую крышку с банки?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Не поддается крышка на банке с консервами. Какие есть способы, чтобы ее открутить?

Ответ специалиста

Снять металлическую крышку с банки можно несколькими способами. Среди них:

- нагрев. Поставьте банку под струю горячей воды. При воздействии температуры металл расширится, крышку станет легче снять. Также можно подуть на нее феном;

- использование ножа. Аккуратно вставьте лезвие под край крышки и подденьте. В банку попадет воздух, и давление нормализуется. Будьте осторожны, чтобы не повредить стекло;

- иногда нарушить вакуум можно стуком по крышке.

Если вы собираетесь выложить из банки все содержимое сразу или у вас есть запасная крышка, можно продырявить верх, а потом начать откручивать. Такой метод быстрее предыдущих.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети