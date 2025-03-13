Что нужно для перевода ребенка в другую школу?

13.03.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Переезжаем в другой район, и ребенку будет неудобно ходить в старую школу. Как перевести его в новую и что для этого нужно?

Ответ специалиста

Для перевода школьника в другое учебное заведение необходимо подготовить документы. Вам понадобятся:

- свидетельство о рождении ребенка;

- паспорта (учащегося и родителя);

- если несовершеннолетний находится под опекой, потребуется подтверждающий документ;

- личное дело школьника;

- листок с оценками из журнала, заверенный директором;

- аттестат и результаты ГИА (если школьник переводится после 9-го класса).

Кроме того, нелишним будет собрать все грамоты и дипломы.

Также в новом учебном заведении могут попросить СНИЛС, фотографию ребенка и документ, подтверждающий льготу на место (если есть конкурс).

«Подайте заявление на зачисление очно, онлайн на «Госуслугах» или письмом. Если в учебном заведении есть места, вам придут приглашение и список документов. После этого нужно будет подать заявление на отчисление из старой школы и отнести оригиналы документов в новую», - рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».