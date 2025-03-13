Что нужно для перевода ребенка в другую школу?

Вопрос от интернет-пользователя
Переезжаем в другой район, и ребенку будет неудобно ходить в старую школу. Как перевести его в новую и что для этого нужно?
Ответ специалиста
Для перевода школьника в другое учебное заведение необходимо подготовить документы. Вам понадобятся:
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорта (учащегося и родителя);
- если несовершеннолетний находится под опекой, потребуется подтверждающий документ;
- личное дело школьника;
- листок с оценками из журнала, заверенный директором;
- аттестат и результаты ГИА (если школьник переводится после 9-го класса).
Кроме того, нелишним будет собрать все грамоты и дипломы.
Также в новом учебном заведении могут попросить СНИЛС, фотографию ребенка и документ, подтверждающий льготу на место (если есть конкурс).
«Подайте заявление на зачисление очно, онлайн на «Госуслугах» или письмом. Если в учебном заведении есть места, вам придут приглашение и список документов. После этого нужно будет подать заявление на отчисление из старой школы и отнести оригиналы документов в новую», - рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
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