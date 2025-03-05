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Ликбез

Как можно найти своего участкового?

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Вопрос от интернет-пользователя

Переехал в новую квартиру, с соседями есть небольшие проблемы. Как найти участкового, который работает в нашем районе?

Ответ специалиста

Найти своего участкового и узнать график его работы можно несколькими способами.

Первый - позвонить по номеру 102. Дежурный возьмет трубку и ответит на ваш вопрос.

Второй вариант - открыть сайт МВД. На главной странице нужно перейти во вкладку «Ваш участковый/Отдел полиции», затем выбрать «Найти по адресу» и ввести свои данные.

Кроме того, отыскать необходимую информацию можно в мобильном приложении МВД. В нем нужно указать свой регион, после чего выбрать пункт «Ваш участковый».

«Не во всех ситуациях нужно обращаться к участковому. Например, если заливают соседи, нужно звонить в управляющую компанию», - добавили эксперты портала «Объясняем.рф».

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