Ликбез

Как погасить штраф за проезд по платной дороге?

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Вопрос от интернет-пользователя

Пришел штраф за проезд по платной дороге. В каком случае его можно не гасить?

Ответ специалиста

Перевести деньги за проезд по платному участку необходимо в течение 5 дней. Сделать это можно через сайт оператора дорог, банк, либо на госуслугах, рассказали его специалисты.

Если вовремя не заплатить, придет штраф (для водителей легковых машин - 1 500 рублей, грузовых и автобусов - 5 000) и начнется отсчет 20-дневного льготного периода.

«Если оплатите только проезд, штраф автоматически отменят. Если оплатите только штраф, долг за оплату проезда останется», - объяснили специалисты.

По окончании льготного периода придется отдавать деньги и за то, и за другое. И даже если штраф погашен, то по оплате проезда образуется долг, который смогут взыскать приставы.

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