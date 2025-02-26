Можно ли сжигать чучело Масленицы у дома?

26.02.2025 | 15:14

Вопрос от интернет-пользователя

Хотим с семьей устроить праздник во дворе частного дома, сжечь чучело на Масленицу. Не накажут ли за это?

Ответ специалиста

Чучело можно сжигать, но не рядом с домом, а минимум в 50-метровой отдаленности от зданий и построек. Нарушать требования пожарной безопасности нельзя, иначе праздник рискует обернуться трагедией, предупредили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Кроме того, не рекомендуется использовать для розжига горючие жидкости, такие как, например, бензин и керосин. Также поблизости не должно быть легковоспламеняющихся предметов.

Чучело нужно устанавливать надежно, чтобы оно не опрокинулось, при этом учитывать направление и силу ветра, в какую сторону могут полететь искры. Если погода ненастная, от идеи лучше отказаться.

Перед разведением огня важно подготовить средства пожаротушения. Поджигать необходимо факелом с подветренной стороны.

После того как появится пламя, приближаться к огню ближе чем на 10 метров опасно. Особенно внимательно стоит следить за детьми.

Полыхающее чучело нельзя оставлять без присмотра, а когда оно догорит, необходимо потушить остатки, чтобы огонь больше не появился.