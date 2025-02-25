Сетевое издание|18+|Вторник|25 фев 2025|17:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Что делать, если дважды уплатил налог?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Дважды заплатил налог и теперь не знаю, как вернуть деньги. Что для этого требуется?

Ответ специалиста

Если вы дважды уплатили налог, для возврата денег необходимо подать заявление в отделение ФНС по месту учета. Автоматически средства не вернутся, рассказали эксперты портала госуслуг.

В заявлении формулируется запрос на проведение сверки. Его можно отправить почтой либо подать при личной явке в налоговую.

В течение 5 дней из ФНС придет акт, который нужно подписать после ознакомления (если информация в нем верна), а затем отправить обратно.

Если в документе имеются ошибки, их следует указать в конце, добавив формулировку «Акт подписан с разногласиями».

«Подайте заявление о проведении зачета или возврате переплаты в налоговый орган. К нему приложите чек и квитанцию об оплате задолженности. Заявление можно составить в свободной форме», - объяснили эксперты.

Если переплата случилась из-за ошибок в декларации, нужно сдать правильный расчет.

После всех процедур останется дождаться решения налоговой - это занимает около 10 дней. Деньги возвращают в течение 30 дней.

Отказ можно обжаловать в вышестоящей налоговой инстанции либо оспорить в суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте