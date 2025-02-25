Что делать, если дважды уплатил налог?

25.02.2025 | 16:19

Вопрос от интернет-пользователя

Дважды заплатил налог и теперь не знаю, как вернуть деньги. Что для этого требуется?

Ответ специалиста

Если вы дважды уплатили налог, для возврата денег необходимо подать заявление в отделение ФНС по месту учета. Автоматически средства не вернутся, рассказали эксперты портала госуслуг.

В заявлении формулируется запрос на проведение сверки. Его можно отправить почтой либо подать при личной явке в налоговую.

В течение 5 дней из ФНС придет акт, который нужно подписать после ознакомления (если информация в нем верна), а затем отправить обратно.

Если в документе имеются ошибки, их следует указать в конце, добавив формулировку «Акт подписан с разногласиями».

«Подайте заявление о проведении зачета или возврате переплаты в налоговый орган. К нему приложите чек и квитанцию об оплате задолженности. Заявление можно составить в свободной форме», - объяснили эксперты.

Если переплата случилась из-за ошибок в декларации, нужно сдать правильный расчет.

После всех процедур останется дождаться решения налоговой - это занимает около 10 дней. Деньги возвращают в течение 30 дней.

Отказ можно обжаловать в вышестоящей налоговой инстанции либо оспорить в суде.