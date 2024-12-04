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Ликбез

Как уйти в академический отпуск?

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Вопрос от интернет-пользователя

Учусь в институте, но сейчас в жизни начались трудности и мне нужно взять перерыв, чтобы заботиться о семье. Как уйти в академический отпуск?

Ответ специалиста

Во время академического отпуска вы не будете ходить на занятия и сдавать экзамены, но останетесь зачисленным в учебное заведение.

Студенты, которые учатся на платной основе, не обязаны платить за обучение в этот период. Бюджетники временно не будут получать академическую стипендию, но социальную сохранят. После отпуска вы вернетесь на ту же учебную программу, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Академический отпуск можно взять на любом курсе. Максимальный срок - 2 года.

Основные причины для его получения:

- болезнь, требующая длительного лечения;

- беременность и роды. Также отпуск по уходу за ребенком могут взять и отцы;

- семейные обстоятельства, например, нужно ухаживать за больными родственниками;

- финансовые затруднения, если трудно платить за обучение;

- служба в армии;

- стажировка или безотлагательные личные дела.

Чтобы взять академический отпуск, нужно написать заявление в деканат с указанием причины и сроков. Подать его можно лично или отправить по почте.

К заявлению следует приложить необходимые документы.

«Для каждого случая нужен свой набор, например:

- по болезни и по беременности - заключение медкомиссии;

- для службы в армии - повестка из военкомата.

Для остальных случаев список документов лучше уточнять в учебном заведении», - отметили специалисты.

Решение примут в течение 10 дней.

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