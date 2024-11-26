Какие данные банковской карты можно называть, а какие нет?

26.11.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Обычно мне переводят деньги по номеру телефона, а недавно попросили дать номер счета, где 20 цифр. Какие данные можно говорить, а какие нет?

Ответ специалиста

Иногда родственники просят назвать данные карты, чтобы перевести вам деньги, но бывает, что эта информация нужна мошенникам, которые взломали их аккаунты. Какие цифры можно передавать, а какие не стоит, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

Безопасно сообщать другим для перевода денег можно:

- номер карты - 16 цифр на лицевой стороне, по нему отправляют деньги из любого банка;

- номер расчетного счета - 20 цифр, он нужен для переводов от организаций, например для начисления зарплаты;

- ваш номер телефона и название банка, эта информация нужна для переводов через систему быстрых платежей.

Зная только эти данные, мошенники не смогут получить доступ к вашим деньгам.

А вот что нельзя сообщать:

- ПИН-код - если его знают, могут снять все деньги в банкомате или расплатиться вашей картой;

- CVV или CVC - это трехзначный код на обратной стороне карты, нужен мошенникам для онлайн-покупок;

- срок действия карты - в некоторых онлайн-магазинах достаточно ввести его вместе с номером карты, и тогда покупка будет оформлена;

- пароли и коды из СМС от банка - их отправляют только для подтверждения платежей. Если кто-то просит их назвать, это мошенники.