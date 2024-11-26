Какие данные банковской карты можно называть, а какие нет?

Вопрос от интернет-пользователя
Обычно мне переводят деньги по номеру телефона, а недавно попросили дать номер счета, где 20 цифр. Какие данные можно говорить, а какие нет?
Ответ специалиста
Иногда родственники просят назвать данные карты, чтобы перевести вам деньги, но бывает, что эта информация нужна мошенникам, которые взломали их аккаунты. Какие цифры можно передавать, а какие не стоит, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».
Безопасно сообщать другим для перевода денег можно:
- номер карты - 16 цифр на лицевой стороне, по нему отправляют деньги из любого банка;
- номер расчетного счета - 20 цифр, он нужен для переводов от организаций, например для начисления зарплаты;
- ваш номер телефона и название банка, эта информация нужна для переводов через систему быстрых платежей.
Зная только эти данные, мошенники не смогут получить доступ к вашим деньгам.
А вот что нельзя сообщать:
- ПИН-код - если его знают, могут снять все деньги в банкомате или расплатиться вашей картой;
- CVV или CVC - это трехзначный код на обратной стороне карты, нужен мошенникам для онлайн-покупок;
- срок действия карты - в некоторых онлайн-магазинах достаточно ввести его вместе с номером карты, и тогда покупка будет оформлена;
- пароли и коды из СМС от банка - их отправляют только для подтверждения платежей. Если кто-то просит их назвать, это мошенники.
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