Что нужно, чтобы составить договор дарения?

16.11.2024 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу подарить имущество своему родственнику. Что нужно, чтобы оформить договор дарения?

Ответ специалиста

Для этого вы должны прийти к нотариусу с оригиналами паспортов обеих сторон, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф» Также понадобятся:

- документы, подтверждающие право владения: договор купли-продажи, выписка из ЕГРН, свидетельство о праве на наследство;

- заверенное у нотариуса согласие супруга/супруги, если недвижимость в общей собственности;

- если сделка затрагивает интересы несовершеннолетних или недееспособных граждан, необходимо разрешение органов опеки;

- если имущество в ипотеке, нужно согласие банка.

«Свои подписи в документе должны поставить оба участника сделки. Если кто-то не может этого сделать из-за физических особенностей или болезни, следует обратиться к рукоприкладчику, который по доверенности подпишет договор за человека», - отметили специалисты.