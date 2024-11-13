Как оформить пенсию по потере кормильца?

13.11.2024 | 16:35

Вопрос от интернет-пользователя

Что нужно сделать, чтобы оформить пенсию по потере кормильца, и до какого возраста ее выплачивают?

Ответ специалиста

При потере одного или обоих родителей ребенку назначают пенсию. Она может быть страховой, социальной и государственной - в зависимости от трудового опыта умершего, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Страховая пенсия выплачивается иждивенцам, если покойный кормилец работал хотя бы один день по трудовому договору. Наличие второго родителя и уровень его доходов не влияют на выплаты», - отметили специалисты.

Социальная назначается ребенку, если родитель нигде официально не работал.

Государственная пенсия положена детям умерших военнослужащих по призыву, космонавтов, а также жертв техногенных и радиационных катастроф и граждан из добровольческих формирований.

Пенсия выплачивается до 18 лет, но срок могут продлить до 23, если ребенок получил инвалидность раньше своего совершеннолетия или учится заочно.

«Также пенсию по потере кормильца после 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин могут получать родители умершего, супруг, бабушка или дедушка, если они имеют инвалидность, вышли на пенсию или потеряли источник средств к существованию. Полный перечень условий можно посмотреть на сайте Соцфонда», - сообщили эксперты.

Социальные и страховые пенсии назначаются автоматически. Чтобы оформить государственную, нужно подать заявление через «Госуслуги» либо в отделении Соцфонда.