Кто может получить социальную стипендию?

06.11.2024 | 15:15

Вопрос от интернет-пользователя

Как студенту получить социальную стипендию?

Ответ специалиста

Чтобы получить социальную стипендию, студент должен учиться на бюджете и относиться к определенной категории, рассказали эксперты портала госуслуг. На выплату имеют право:

- дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей;

- те, кто потерял обоих родителей (или единственного) во время учебы;

- дети-инвалиды, инвалиды с детства или группы I и II;

- получившие инвалидность во время военной службы;

- ветераны боевых действий;

- люди, проходившие службу по контракту не менее 3 лет и уволенные по уважительным причинам;

- пострадавшие от радиации (например, после Чернобыльской аварии);

- те, кто получает государственную социальную помощь.

Чтобы подать заявление на социальную стипендию, нужно обратиться в деканат, профком или отдел по внеучебной работе в вашем вузе.