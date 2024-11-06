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Ликбез

Кто может получить социальную стипендию?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как студенту получить социальную стипендию?

Ответ специалиста

Чтобы получить социальную стипендию, студент должен учиться на бюджете и относиться к определенной категории, рассказали эксперты портала госуслуг. На выплату имеют право:

- дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей;

- те, кто потерял обоих родителей (или единственного) во время учебы;

- дети-инвалиды, инвалиды с детства или группы I и II;

- получившие инвалидность во время военной службы;

- ветераны боевых действий;

- люди, проходившие службу по контракту не менее 3 лет и уволенные по уважительным причинам;

- пострадавшие от радиации (например, после Чернобыльской аварии);

- те, кто получает государственную социальную помощь.

Чтобы подать заявление на социальную стипендию, нужно обратиться в деканат, профком или отдел по внеучебной работе в вашем вузе.

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