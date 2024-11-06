Кто может получить социальную стипендию?

Вопрос от интернет-пользователя
Как студенту получить социальную стипендию?
Ответ специалиста
Чтобы получить социальную стипендию, студент должен учиться на бюджете и относиться к определенной категории, рассказали эксперты портала госуслуг. На выплату имеют право:
- дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей;
- те, кто потерял обоих родителей (или единственного) во время учебы;
- дети-инвалиды, инвалиды с детства или группы I и II;
- получившие инвалидность во время военной службы;
- ветераны боевых действий;
- люди, проходившие службу по контракту не менее 3 лет и уволенные по уважительным причинам;
- пострадавшие от радиации (например, после Чернобыльской аварии);
- те, кто получает государственную социальную помощь.
Чтобы подать заявление на социальную стипендию, нужно обратиться в деканат, профком или отдел по внеучебной работе в вашем вузе.
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