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Ликбез

Что делать, если в налоговом уведомлении ошибка?

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Вопрос от интернет-пользователя

В налоговом уведомлении обнаружил ошибку, что теперь нужно сделать, чтобы ее исправить?

Ответ специалиста

Если вы обнаружили ошибку в уведомлении, следует обратиться в налоговый орган, рассказали в областном управлении ФНС.

Сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика», через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России», лично посетив любой налоговый орган или воспользовавшись почтовым отправлением.

«Налоговый орган проведет проверку, пересмотрит ранее начисленную сумму налога, при наличии оснований сформирует новое уведомление с указанием нового срока уплаты. Официальный ответ будет размещен в «Личном кабинете налогоплательщика» или направлен по почте», - объяснили в областном управлении ФНС.

Получить дополнительную информацию можно, позвонив в налоговый орган или в контакт-центр ФНС России по телефону 8 (800) 222-22-22.

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