Можно ли самому посадить в городе дерево?

29.10.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

У меня перед домом ни одного дерева, одни кусты. Могу ли я сам посадить, например, елку, или нужно с кем-то согласовывать?

Ответ специалиста

Самостоятельно озеленить территорию вы не можете, потребуется учесть мнение других людей. Если земля в общей собственности жильцов дома, нужно провести собрание, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

На собрании необходимо решить, где сажать дерево, как это будет оплачиваться, например, можно выделить деньги из средств на текущий ремонт дома или со взносов жителей.

«Проголосовать за должны более 50% участвующих. После этого надо передать оригинал протокола собрания управляющей компании», - объяснили специалисты.

Если земля принадлежит муниципалитету (проверить, кто владелец, можно по публичной кадастровой карте Росреестра), потребуется также провести собрание.

«Затем вместе со специалистами УК нужно написать заявление в местную администрацию. Она рассмотрит его в течение 30 дней и примет решение», - рассказали эксперты.

Где угодно сажать деревья нельзя, так как они могут повредить коммуникации, или, например, начать мешать людям.