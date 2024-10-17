Как снизить потребление соли и сахара?

17.10.2024 | 16:40

Вопрос от интернет-пользователя

Как начать есть меньше соли и сахара, если они почти во всех продуктах?

Ответ специалиста

По словам специалистов, в день взрослый человек съедает около 107 г сахара и 12 г соли, что выше нормы более чем в 2 раза. Как снизить их потребление, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Только 20% всей съедаемой соли мы кладем в еду сами, 80% приходится на «скрытую» соль. Она есть даже в продуктах, которые на первый взгляд несоленые: мясе, рыбе, яйцах. А дневную норму можно получить, просто съев бутерброд с колбасой и сыром», - отметили специалисты.

При этом соль таит в себе опасность и грозит проблемами со здоровьем, поэтому не стоит допускать ее избытка в организме.

Эксперты дали советы, как снизить потребление. Первое, что нужно сделать - отказаться от полуфабрикатов.

«Не солите блюда во время готовки, воду в том числе. Читайте этикетки приправ - в них зачастую есть соль. Откажитесь от бульонных кубиков, кетчупа, горчицы и других готовых соусов. Используйте альтернативу соли: лимон, сок лайма, чеснок, овощную соль», - рекомендовали специалисты.

Кроме сахара, который люди кладут в пищу сами, существует и уже добавленный в продукты, даже в те, которые не кажутся сладкими, например хлеб или молоко.

Когда организм не может переработать избыток сахара, то копит жир, в крови повышается уровень глюкозы, из-за чего может развиться диабет. Также чрезмерное употребление вызывает кариес, проблемы с кожей. Растет уровень холестерина.

Чтобы есть меньше сахара, нужно внимательно читать состав продуктов.

«Сахар может скрываться под разными наименованиями (ячменный солод, сахароза, фруктоза, глюкоза, глюкозный сироп, декстрин, декстроза, лактоза, кукурузный подсластитель, кристаллическая фруктоза или мальтоза). Если сахар указан в составе на первом или втором месте, значит, его много: ингредиенты прописывают в порядке убывания их массовой доли», - сообщили эксперты.

Нужно меньше питаться фастфудом, готовой едой и полуфабрикатами. Лимонады и соки лучше заменить компотами без сахара, а вместо сладостей есть орехи, фрукты и ягоды.

Белому хлебу стоит предпочесть черный и серый, а вместо рафинированных круп выбрать цельнозерновые.