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Ликбез

Когда ребенка могут не принять в детский сад?

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Вопрос от интернет-пользователя

Мы хотим отдать ребенка в сад не по прописке, он на другом конце города. Должны ли нас принять?

Ответ специалиста

Ребенка можно устроить в детский сад не по прописке, для этого нужно подать заявление на «Госуслугах», рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Отказать могут только по трем причинам, указанным в законе «Об образовании», - сообщили специалисты.

Так, ребенка не примут при отсутствии мест или если в саду предусмотрен конкурсный отбор (из-за углубленного изучения предметов или спортподготовки), а также если детский сад - специальное учреждение МИДа.

«Отсутствие у вас регистрации по месту жительства не может быть причиной отказа», - заявили эксперты.

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