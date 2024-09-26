Когда ребенка могут не принять в детский сад?

26.09.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мы хотим отдать ребенка в сад не по прописке, он на другом конце города. Должны ли нас принять?

Ответ специалиста

Ребенка можно устроить в детский сад не по прописке, для этого нужно подать заявление на «Госуслугах», рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Отказать могут только по трем причинам, указанным в законе «Об образовании», - сообщили специалисты.

Так, ребенка не примут при отсутствии мест или если в саду предусмотрен конкурсный отбор (из-за углубленного изучения предметов или спортподготовки), а также если детский сад - специальное учреждение МИДа.

«Отсутствие у вас регистрации по месту жительства не может быть причиной отказа», - заявили эксперты.