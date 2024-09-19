Как студенту перевестись на бюджет, если родитель на СВО?

19.09.2024 | 15:52

Вопрос от интернет-пользователя

Слышал, что студенты могут перевестись на бюджет, если их родители - участники спецоперации. Так ли это? И что нужно сделать?

Ответ специалиста

Право перевестись на бюджет есть у участников СВО и их детей, если они учатся в колледже или в вузе, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Для перехода необходимо подать заявление на имя ректора, предоставить документ, подтверждающий личное участие или участие родителя в СВО, а также не иметь академической задолженности и долгов по оплате обучения», - отметили специалисты.

Решение должна принять образовательная организация. Переводить студентов могут 2 раза в год, после сессий.

«Переход на бесплатное обучение осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджета или собственных средств вуза, в том числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов», - объяснили эксперты.