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Ликбез

Должны ли доплачивать за задержки на работе?

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Вопрос от интернет-пользователя

Постоянно задерживаюсь на работе, меня никто не заставляет, но по-другому не выходит. Должны ли доплачивать?

Ответ специалиста

Сверхурочный труд должен оплачиваться, рассказывают эксперты портала «Объясняем.РФ», однако стоит разобраться, что таковым является.

Сверхурочная работа - это когда количество рабочих часов превышает предусмотренное трудовым договором. Например, человек приступает к выполнению обязанностей раньше, уходит домой позже, пропускает обеденный перерыв.

Если сотрудник задерживается, чтобы сделать чужую работу, это тоже считается.

«Переработки всегда инициирует работодатель. Потребуется письменное согласие сотрудника на такую работу - он имеет право отказаться», - отметили специалисты.

При этом вам не должны доплачивать, если вы перерабатываете по своей инициативе.

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