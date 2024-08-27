Как по телефону отличить работника банка от мошенника?

Вопрос от интернет-пользователя
Здравствуйте. Постоянно звонят мошенники! В том числе как будто с номеров банков (правда, через мессенджеры). Как отличить реальный звонок из банка от звонка мошенника?
Ответ пресс-службы банка ВТБ
Обратите внимание: цель мошенников - заставить вас действовать здесь и сейчас, не допустить вашего визита в банк. Даже если они посылают жертву в отделение, то остаются на связи и не дают полноценно общаться с сотрудниками.
Когда же звонит настоящий банковский работник, то он хочет рассказать об акциях и предложениях, и его задача - как раз пригласить вас в офис.