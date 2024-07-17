Как быстро передать доверенность в другой город?

17.07.2024 | 15:06

Вопрос от интернет-пользователя

Мне нужно передать доверенность сестре, которая сейчас живет в другом городе. Это срочно. Но поехать сам я не могу. Что делать?

Ответ специалиста

Отправить юридически важный документ в другой город можно через нотариальную телепортацию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Вы вправе выбрать любого удобного для вас нотариуса. Он отсканирует документ, удостоверит и поставит на него электронную цифровую подпись.

Затем вы сможете отправить данные файлом адресату.

«Получатель может использовать документ в электронной форме или пойти к ближайшему нотариусу. Он переведет цифровой файл обратно на бумагу - распечатает и удостоверит их равнозначность», - отметили специалисты.

Но не все документы разрешается отправлять через нотариальную телепортацию. В списке исключений - паспорт, водительское удостоверение и договоры в простой письменной форме.