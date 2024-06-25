Кто имеет право на парковку для инвалидов?

25.06.2024 | 15:30

Вопрос от интернет-пользователя

При какой группе инвалидности можно получить право на бесплатную парковку? И что для этого нужно сделать?

Ответ специалиста

Право на бесплатную парковку имеют инвалиды первой и второй групп, а также третьей, если у них имеются ограничения в самостоятельном передвижении, указанные в индивидуальной программе реабилитации, и дети-инвалиды, рассказывают эксперты портала «Объясняем.рф».

Льготой могут воспользоваться водители или пассажиры, но распространяется она только на одну машину.

Оформить парковку можно через портал госуслуг. Заявление подает либо сам человек, либо его законный представитель.