Сетевое издание|18+|Четверг|27 июн 2024|17:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Кто имеет право на парковку для инвалидов?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

При какой группе инвалидности можно получить право на бесплатную парковку? И что для этого нужно сделать?

Ответ специалиста

Право на бесплатную парковку имеют инвалиды первой и второй групп, а также третьей, если у них имеются ограничения в самостоятельном передвижении, указанные в индивидуальной программе реабилитации, и дети-инвалиды, рассказывают эксперты портала «Объясняем.рф».

Льготой могут воспользоваться водители или пассажиры, но распространяется она только на одну машину.

Оформить парковку можно через портал госуслуг. Заявление подает либо сам человек, либо его законный представитель.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте