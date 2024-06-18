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Ликбез

Что делать, если на работе слишком шумно?

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Вопрос от интернет-пользователя

На работе очень шумно, не могу сосредоточиться, постоянно нервничаю. Что делать?

Ответ специалиста

Работодатель обязан обеспечить нормальные условия труда, рассказывают эксперты портала «Онлайнинспекция.рф».

«Санитарные нормы, устанавливающие предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, утверждены и введены в действие постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. № 36 (раздел 5 «Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах»).

Согласно п. 5.1, характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления (в дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000 Гц, определяемые по специальной формуле», - рассказали специалисты.

Если вы считаете, что ваши права нарушены, то можете обратиться в Роспотребнадзор или в трудовую инспекцию.

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