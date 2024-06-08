Как оплачивается работа в ночное время?

08.06.2024 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

У меня на работе ночные смены. Должны ли за них платить больше, чем за дневные?

Ответ специалиста

Ночным считается время с 22:00 до 6:00, рассказали специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф». Работа в этот период должна оплачиваться в повышенном размере.

«Конкретный размер такой доплаты устанавливается в трудовом договоре с сотрудником, коллективном договоре, прочих документах предприятия (например, в положении об оплате труда), принимаемых с учетом мнения представительного органа работников (если он есть)», - отметили эксперты.

Доплата за каждый час работы должна быть не менее 20% стоимости труда за такой же период в дневное время.

За защитой своих прав работник может обратиться в трудовую инспекцию или в суд.