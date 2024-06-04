Действует ли донорская справка при смене работы?

04.06.2024 | 15:40

Вопрос от интернет-пользователя

Сдавал кровь как донор, получил справку для дополнительного выходного. Я ее не использовал, уволился с работы и устроился на новую. Должно ли теперешнее начальство отпустить меня по ней?

Ответ специалиста

Справка действует в течение года со дня ее получения, однако новый работодатель не обязан давать вам дополнительный выходной.

В письме Министерства труда и соцзащиты от 25.03.2019 № 14-2/ООГ-2057 говорится, что предоставление дополнительного дня отдыха (в соответствии с частью 4 статьи 186 ТК РФ) по новому месту работы законодательством не предусмотрено, как и замена на денежную компенсацию.