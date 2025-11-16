Зачем люди хранят кошачьи усы?

Вопрос от интернет-пользователя
Узнал, что некоторые люди хранят выпавшие усы своих кошек. Зачем они это делают?
Ответ специалиста
Есть несколько причин, почему люди собирают и хранят выпавшие кошачьи вибриссы. Среди них:
- память. Ус может напоминать хозяевам о времени, проведенным с питомцем;
- суеверие. Считается, что найденный ус (если он выпал естественным образом) приносит удачу, а если положить его в кошелек, владельца ждет финансовый успех;
- творчество. Некоторые используют вибриссы для небольших поделок.
Важно понимать, что ни в коем случае нельзя вырывать или обрезать усы у кошки, они помогают ей ориентироваться в пространстве, а насильственное удаление принесет острую боль. Собирать можно только выпавшие вибриссы.
