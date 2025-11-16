Зачем люди хранят кошачьи усы?

16.11.2025 | 12:13

Вопрос от интернет-пользователя

Узнал, что некоторые люди хранят выпавшие усы своих кошек. Зачем они это делают?

Ответ специалиста

Есть несколько причин, почему люди собирают и хранят выпавшие кошачьи вибриссы. Среди них:

- память. Ус может напоминать хозяевам о времени, проведенным с питомцем;

- суеверие. Считается, что найденный ус (если он выпал естественным образом) приносит удачу, а если положить его в кошелек, владельца ждет финансовый успех;

- творчество. Некоторые используют вибриссы для небольших поделок.

Важно понимать, что ни в коем случае нельзя вырывать или обрезать усы у кошки, они помогают ей ориентироваться в пространстве, а насильственное удаление принесет острую боль. Собирать можно только выпавшие вибриссы.