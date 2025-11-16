Ликбез

Зачем люди хранят кошачьи усы?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Узнал, что некоторые люди хранят выпавшие усы своих кошек. Зачем они это делают?

Ответ специалиста

Есть несколько причин, почему люди собирают и хранят выпавшие кошачьи вибриссы. Среди них:

- память. Ус может напоминать хозяевам о времени, проведенным с питомцем;

- суеверие. Считается, что найденный ус (если он выпал естественным образом) приносит удачу, а если положить его в кошелек, владельца ждет финансовый успех;

- творчество. Некоторые используют вибриссы для небольших поделок.

Важно понимать, что ни в коем случае нельзя вырывать или обрезать усы у кошки, они помогают ей ориентироваться в пространстве, а насильственное удаление принесет острую боль. Собирать можно только выпавшие вибриссы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети