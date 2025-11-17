Ликбез

Сон бывает летаргическим или литургическим?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В фильмах ужасов или в книгах с фантастическим сюжетом герои иногда впадают в летаргический сон. Или он литургический? Как правильно написать слово и что оно означает?

Оба слова, «летаргический» и «литургический», есть в русском языке, но они только звучат похоже, а написание и значения у них разные. Правда, источник общий - древнегреческий язык.

«Литургический» - от слова «литургия» (буквально - «общее дело», у христиан - главное богослужение). Заимствовано оно было церковнославянским языком и до сих пор живет в русском в этом значении.

А сон может быть только летаргическим - от древнегреческого «летаргия». Этот медицинский термин означает болезненное состояние, лишь похожее на глубокий сон.

В греческом слове срослись два: argia (вялость, лень) и lethe (забытье). Название мифологической реки Леты, реки забвения из крылатого выражения «кануть в Лету» (бесследно исчезнуть, пропасть) происходит как раз от второго.

Будем различать литургию и летаргию, чтобы говорить и писать грамотно!

