Зачем нужна постоянная регистрация?

Вопрос от интернет-пользователя
Зачем нужна постоянна регистрация и что будет, если ее нет?
Ответ специалиста
Постоянная регистрация нужна, чтобы быстрее получать государственные и муниципальные услуги, рассказывают эксперты портала госуслуг.
Например, прописка понадобится, если нужно оформить пенсию и социальные пособия, взять кредит или ипотеку, получить разрешение на оружие или встать на учет в центр занятости.
Также регистрация необходима, чтобы получить статус многодетной семьи.
«За нарушение срока регистрации и ее правил предусмотрен штраф от 2 000 до 5 000 рублей - в зависимости от региона. Вас не оштрафуют, если живете не в населенном пункте прописки, но в том же регионе», - объяснили специалисты.
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