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Ликбез

Зачем нужна постоянная регистрация?

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Вопрос от интернет-пользователя

Зачем нужна постоянна регистрация и что будет, если ее нет?

Ответ специалиста

Постоянная регистрация нужна, чтобы быстрее получать государственные и муниципальные услуги, рассказывают эксперты портала госуслуг.

Например, прописка понадобится, если нужно оформить пенсию и социальные пособия, взять кредит или ипотеку, получить разрешение на оружие или встать на учет в центр занятости.

Также регистрация необходима, чтобы получить статус многодетной семьи.

«За нарушение срока регистрации и ее правил предусмотрен штраф от 2 000 до 5 000 рублей - в зависимости от региона. Вас не оштрафуют, если живете не в населенном пункте прописки, но в том же регионе», - объяснили специалисты.

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