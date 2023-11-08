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Ликбез

Нужно ли платить налог с выигрыша в лотерею?

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Вопрос от интернет-пользователя

Выиграл в лотерею 10 000 рублей. На сайте, где покупал билет, написано, что я должен уплатить налог с этих денег. Так ли это?

Ответ специалиста

Да, это так. Выигрыш в лотерею приравнивается к доходу, поэтому с него также придется уплатить налог согласно статье 228 НК РФ. В вашем случае 13%, так как присутствовал риск. За выигрыш суммой менее 15 000 рублей должен отчитываться победитель. В ином случае - организатор.

«Декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить в налоговую инспекцию по месту своего учета, то есть по месту жительства, налогоплательщики, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других мероприятий, основанных на риске игр, - исходя из сумм таких выигрышей», - говорится на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Выигрыш в сумме более 5 000 000 рублей облагается налогом в размере 15%.

Другое дело, если лотерея проводилась в рамках рекламной акции, например вы приобрели продукты, а магазин устроил розыгрыш среди покупателей. Тогда вы ничем не рисковали.

«В отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, применяется ставка НДФЛ в размере 35%», - объяснили специалисты.

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