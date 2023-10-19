Можно ли вернуть животное в зоомагазин?

19.10.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купили в зоомагазине хорька в подарок родственнице, но она заболела и ее госпитализировали. Стало ясно, что сейчас не до животного вообще. Можно ли его отдать обратно?

Ответ юриста

В данном случае животное согласно законодательству Российской Федерации приравнивается к товару.

В законе о защите прав потребителей животные входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.

То есть если хорек, например, здоров, бодр, соответствуют описанию и заявленным «характеристикам», а также не имеет каких-либо недостатков, то вернуть его просто так в магазин не получится.