Можно ли вернуть животное в зоомагазин?

Вопрос от интернет-пользователя
Купили в зоомагазине хорька в подарок родственнице, но она заболела и ее госпитализировали. Стало ясно, что сейчас не до животного вообще. Можно ли его отдать обратно?
Ответ юриста
В данном случае животное согласно законодательству Российской Федерации приравнивается к товару.
В законе о защите прав потребителей животные входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.
То есть если хорек, например, здоров, бодр, соответствуют описанию и заявленным «характеристикам», а также не имеет каких-либо недостатков, то вернуть его просто так в магазин не получится.
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