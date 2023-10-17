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Ликбез

Могут ли запретить приходить в кафе со своей едой?

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Вопрос от интернет-пользователя

Зашли с детьми в кафе посидеть после прогулки. Купили лимонад, а еду стали есть свою, которая у нас была. Администратор подошла и сказала, что у них посетителям запрещено приходить со своей пищей. Правомерно ли это?

Ответ юриста

Действия администрации кафе в данном случае не противоречат российскому законодательству. Заведение общепита вправе установить запрет на пронос посетителями еды, так как его доход напрямую зависит от продажи собственной продукции.

Вырученные деньги идут на содержание зала, в котором сидят гости, на зарплаты сотрудникам и многое другое, без чего существование заведения в принципе невозможно. Поэтому администрации кафе важно, чтобы посетители (за которыми потом, кстати, придется убирать) покупали именно их блюда.

Другое дело - кинотеатры. В них гости могут приносить свой попкорн и лимонад. Основная деятельность здесь - продажа билетов. Покупка еды в кинобаре - уже дополнительная услуга, навязывать которую запрещено.

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