Можно ли продать квартиру по доверенности самому себе?

14.10.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Знакомый хочет продать мне квартиру, но сам не может. Могу ли я это сделать за него по доверенности?

Ответ юриста

Нет, вы не можете. Об этом прямо говорится в пункте 3 статьи 182 ГК РФ:

«Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Сделка, которая совершена с нарушением правил, установленных в абзаце первом настоящего пункта, и на которую представляемый не дал согласия, может быть признана судом недействительной по иску представляемого, если она нарушает его интересы. Нарушение интересов представляемого предполагается, если не доказано иное».