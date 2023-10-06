Как рассчитываются доходы семьи?

06.10.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мы нуждающаяся семья, хотим получать поддержку. Но перед этим будут рассчитывать наши доходы. Как это происходит?

Ответ специалиста

Для расчета права на выплату необходимо сложить доходы всех членов семьи за год (до вычета налогов), разделить полученную сумму на 12, а затем - на количество человек.

«Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления. Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в августе текущего года, то будут учитываться доходы с июля прошлого года по июнь текущего года включительно», - говорится на сайте Социального фонда России.

При расчете учитываются:

- доходы от трудовой деятельности, от оказания услуг в рамках гражданско-правового договора, авторские гонорары;

- доходы от предпринимательства, в том числе от деятельности КФХ и частной практики;

- пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, компенсации;

- стипендии;

- полученные алименты;

- выплаты правопреемникам;

- денежное довольствие, в том числе единовременное пособие при увольнении, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств;

- компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

- доходы, полученные в рамках применения налога на профессиональный доход;

- доходы от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;

- доходы от выигрышей;

- доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; доходы, полученные за рубежом.