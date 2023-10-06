Сетевое издание|18+|Пятница|6 окт 2023|15:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Как рассчитываются доходы семьи?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

Мы нуждающаяся семья, хотим получать поддержку. Но перед этим будут рассчитывать наши доходы. Как это происходит?

Ответ специалиста

Для расчета права на выплату необходимо сложить доходы всех членов семьи за год (до вычета налогов), разделить полученную сумму на 12, а затем - на количество человек.

«Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления. Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в августе текущего года, то будут учитываться доходы с июля прошлого года по июнь текущего года включительно», - говорится на сайте Социального фонда России.

При расчете учитываются:

- доходы от трудовой деятельности, от оказания услуг в рамках гражданско-правового договора, авторские гонорары;

- доходы от предпринимательства, в том числе от деятельности КФХ и частной практики;

- пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, компенсации;

- стипендии;

- полученные алименты;

- выплаты правопреемникам;

- денежное довольствие, в том числе единовременное пособие при увольнении, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств;

- компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

- доходы, полученные в рамках применения налога на профессиональный доход;

- доходы от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;

- доходы от выигрышей;

- доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; доходы, полученные за рубежом.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте