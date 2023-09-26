Что делать, если в школе не выдали учебники?

26.09.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

В классе всем выдали учебники, а на нас не хватило. Говорят, чтобы покупали сами, потому что ничего сделать не могут. Как поступить?

Ответ специалиста

Вы можете обратиться в региональное министерство образования или в прокуратуру.

Согласно статье 35 федерального закона «Об образовании», школа должна предоставлять учебники (в пределах ФГОС и образовательных стандартов) в пользование бесплатно на время получения учениками образования.

Обязанность по содержанию школ несут органы местного самоуправления и государственной власти.

При этом пункт 3 данной статьи гласит:

«Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность».