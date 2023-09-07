Можно ли вернуть деньги за абонемент в спортзал?

07.09.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купила абонемент в спортзал сразу на год, но спустя месяц поняла, что добираться до него неудобно. Могу ли я вернуть деньги?

Ответ юриста

В соответствии с законом о защите прав потребителей вы имеете право на возврат средств за оставшийся неиспользованный период, в вашем случае - за 11 месяцев.

Исполнитель обязан вернуть деньги в течение 10 дней. Отказывать вам в этом не имеют права.

Пункт 3 статьи 31 закона «О защите прав потребителей» гласит:

«За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего закона».