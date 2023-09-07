Можно ли вернуть деньги за абонемент в спортзал?

Вопрос от интернет-пользователя
Купила абонемент в спортзал сразу на год, но спустя месяц поняла, что добираться до него неудобно. Могу ли я вернуть деньги?
Ответ юриста
В соответствии с законом о защите прав потребителей вы имеете право на возврат средств за оставшийся неиспользованный период, в вашем случае - за 11 месяцев.
Исполнитель обязан вернуть деньги в течение 10 дней. Отказывать вам в этом не имеют права.
Пункт 3 статьи 31 закона «О защите прав потребителей» гласит:
«За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего закона».
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