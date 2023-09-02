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Ликбез

Как узнать, что есть право на наследство?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как узнать, должен ли я получить наследство от определенного человека?

Ответ юриста

Если у умершего было завещание, оно может указывать на конкретных наследников и распределение имущества. Завещание должно быть зарегистрировано у нотариуса. Если документ отсутствует, наследство делится в равных долях между всеми наследниками первой очереди (супруги, дети, родители), если таковых нет - второй, третьей и так далее.

Согласно статье 61 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», нотариус извещает наследников, если знает их место жительства или работы. Также он имеет право вызвать наследников, публично сообщив об этом в средствах массовой информации.

Вы можете получить сведения об открытых наследственных делах через онлайн-реестр на сайте нотариальной палаты. Там же есть информация, у какого нотариуса находится дело, телефоны и адреса.

Если дело не открыто, нужно самостоятельно обратиться к нотариусу по прежнему месту проживания наследодателя с паспортом и свидетельством о смерти.

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