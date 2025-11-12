В России высказались о возможных изменениях маткапитала в 2026 году

12.11.2025 | 12:51

В России пытаются решить вопрос о возможности выплаты средств материнского семейного капитала на третьего ребенка и на последующего детей, сейчас такая возможность осуществляется только на региональном уровне. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий сообщила, что об изменениях в выплатах материнского капитала в следующем году пока говорить сложно. По ее словам, правительство занимает крайне консервативную позицию в вопросе использования маткапитала из опасений незаконного обналичивания.

«Поэтому крайне неохотно идут на расширение, но мы очень надеемся все-таки решить этот вопрос, например, для многодетных семей. Возможность получения средств материнского семейного капитала именно на третьего ребенка, на последующих детей. Как быстро это случится, сказать сложно. Но нужно отдать должное нашим регионам - очень многие из них уже сегодня ввели свои региональные материнские и семейные капиталы и выплачивают средства на третьего и последующих деток», - рассказала Бессараб.

Депутат также напомнила о грядущей индексации на 6,8 процента. По ее словам, выплата составит 737 тысяч рублей на первого ребенка и более 974 тысяч на второго, при условии, что на первого ребенка семья не получала выплату. В 2027 году пособие на второго ребенка превысит один миллион рублей, добавила Бессараб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что семьи, которые не получали выплату за рождение первенца, смогут в 2026 году получить маткапитал на второго ребенка в сумме 974 100 рублей.