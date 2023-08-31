В ответе ли новый собственник за незаконную перепланировку?

31.08.2023 | 13:30

Вопрос от интернет-пользователя

Купили квартиру, въехали, а оказалось, что в ней незаконно сделали перепланировку. Должны ли мы за это отвечать?

Ответ юриста

Да, вы в ответе за незаконную перепланировку. То, что ее самовольно сделал предыдущий собственник, не освобождает вас от последствий. Согласно статье 210 ГК РФ, именно вы теперь несете бремя содержания данного имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Часть 4 статьи 30 ЖК РФ гласит:

«Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».

Вы должны привести помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование (часть 3 статьи 29 ЖК РФ).

Однако, если не нарушаются права и законные интересы граждан либо нет угрозы их жизни или здоровью, перепланировка может быть узаконена по решению суда согласно части 4 вышеуказанной статьи.