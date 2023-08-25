Можно ли вернуть уплаченную госпошлину?

Вопрос от интернет-пользователя
Я уплатил госпошлину, а услуга не понадобилась. Можно ли вернуть деньги?
Ответ юриста
Да, вы можете вернуть деньги или оставить квитанцию об оплате, чтобы использовать ее повторно при подаче нового заявления в том же подразделении на ту же услугу.
Вернуть деньги можно через электронный портал госуслуг. Для этого нужно оформить соответствующую заявку.
Кроме того, для возврата денег можно обратиться напрямую в ведомство, в чью пользу происходила оплата.
При себе необходимо иметь копию платежного поручения, если вы оплачивали безналично, или оригинал, если наличными.
Возврат осуществляется в течение месяца после подачи заявления.
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