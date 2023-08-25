Можно ли вернуть уплаченную госпошлину?

25.08.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я уплатил госпошлину, а услуга не понадобилась. Можно ли вернуть деньги?

Ответ юриста

Да, вы можете вернуть деньги или оставить квитанцию об оплате, чтобы использовать ее повторно при подаче нового заявления в том же подразделении на ту же услугу.

Вернуть деньги можно через электронный портал госуслуг. Для этого нужно оформить соответствующую заявку.

Кроме того, для возврата денег можно обратиться напрямую в ведомство, в чью пользу происходила оплата.

При себе необходимо иметь копию платежного поручения, если вы оплачивали безналично, или оригинал, если наличными.

Возврат осуществляется в течение месяца после подачи заявления.