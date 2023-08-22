Может ли отец завещать жилье посторонним людям?

Вопрос от интернет-пользователя
Отец умер, но оставил завещание, по которому квартира переходит к его другу. Мне не достается ничего. Может ли такое быть?
Ответ юриста
Да, может. Если вы совершеннолетний и трудоспособный человек, то не имеете права на обязательную долю в наследстве (статья 1149 ГК РФ).
Пункт 1 статьи 1119 ГК РФ о свободе завещания гласит:
«Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀