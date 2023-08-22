Может ли отец завещать жилье посторонним людям?

22.08.2023 | 13:20

Вопрос от интернет-пользователя

Отец умер, но оставил завещание, по которому квартира переходит к его другу. Мне не достается ничего. Может ли такое быть?

Ответ юриста

Да, может. Если вы совершеннолетний и трудоспособный человек, то не имеете права на обязательную долю в наследстве (статья 1149 ГК РФ).

Пункт 1 статьи 1119 ГК РФ о свободе завещания гласит:

«Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения».