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Ликбез

Можно ли отказаться от перевода с удаленки в офис?

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Вопрос от интернет-пользователя

Начальство перевело сотрудников на удаленку из-за пандемии коронавируса, все было на словах, никак не оформлялось, и до сих пор мы так и работали. Теперь всех хотят вернуть в офис. Можно ли отказаться?

Ответ юриста

Если перевод никак не оформлялся, то работодатель имеет право вернуть работников в офис, предупредив устно или письменно. Отсутствие сотрудника на рабочем месте в таком случае может считаться прогулом и наказываться дисциплинарным взысканием.

Отказаться возвращаться с удаленной работы в офис можно, если оформлялось дополнительное соглашение, где указан срок, на который будут действовать изменения и условия перевода. Если работодатель решит вернуть сотрудников в офис раньше времени, нужно составить новое соглашение, от подписания которого можно отказаться.

Если же срок в допсоглашении не установлен, работник также вправе оставаться дома. Привлечь к ответственности за это нельзя.

Однако согласно статье 74 ТК РФ, если произошли организационные или технологические изменения и прежние условия работы невозможно сохранить, работодатель вправе вернуть сотрудника в офис в одностороннем порядке.

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