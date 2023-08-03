Как выплачивают пособия по беременности и родам?

03.08.2023 | 13:30

Вопрос от интернет-пользователя

Сейчас беременна, скоро уже рожать. За какое время мне будут выплачивать пособия по беременности и родам?

Ответ юриста

Статья 7 федерального закона о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, гласит:

«Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении 2 или более детей - 110) календарных дней после родов.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев пособие по беременности и родам выплачивается за период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней (в случае одновременного усыновления 2 и более детей - 110) со дня рождения ребенка (детей)».