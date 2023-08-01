Можно ли поменять отчество ребенку?

01.08.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Развелись с отцом сына, ребенок остался со мной. Если мой новый муж его усыновит, можно ли будет поменять отчество?

Ответ юриста

Да, в таком случает можно изменить отчество ребенку.

Статья 134 СК РФ гласит: «По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также указанное им имя.

Отчество усыновленного ребенка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновленного ребенка.

Если фамилии супругов-усыновителей различные, по соглашению усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них».

При этом «изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего возраста 10 лет, может быть произведено только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 132 настоящего кодекса».