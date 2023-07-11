Что нужно сделать, чтобы получить патент?

11.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как получить патент на собственное изобретение?

Ответ юриста

Для получения патента необходимо:

- Подготовить заявку: разработайте документы для заявления на патент, включая описание изобретения или полезной модели, чертежи или другие материалы, необходимые для понимания сути изобретения.

- Подать заявку: зарегистрируйтесь на электронной платформе Роспатента (Федеральной службы по интеллектуальной собственности) и подайте электронную заявку на патент.

- Дождаться, когда заявка пройдет экспертизу: специалисты Роспатента оценят изобретение или полезную модель.

- Оформить патент: если экспертиза завершена успешно, вам будет выдан патент на изобретение или полезную модель.

- Оплатить патентные сборы: их необходимо уплатить в зависимости от типа патента и его действительности.