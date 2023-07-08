Должен ли квартиросъемщик ремонтировать жилье?

08.07.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Кто должен делать ремонт в квартире - арендатор или арендодатель?

Ответ юриста

Ответ на вопрос о том, кто несет ответственность за ремонт жилья, зависит от условий договора аренды.

Согласно статье 616 Гражданского кодекса РФ, арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

Однако работы, связанные с капитальным ремонтом, как правило, лежат на плечах арендодателя.