Должен ли квартиросъемщик ремонтировать жилье?

Вопрос от интернет-пользователя
Кто должен делать ремонт в квартире - арендатор или арендодатель?
Ответ юриста
Ответ на вопрос о том, кто несет ответственность за ремонт жилья, зависит от условий договора аренды.
Согласно статье 616 Гражданского кодекса РФ, арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.
Однако работы, связанные с капитальным ремонтом, как правило, лежат на плечах арендодателя.
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