Как защитить свои авторские права?

Вопрос от интернет-пользователя
Как защитить авторские права на созданное произведение?
Ответ юриста
В России авторские права возникают автоматически в момент создания произведения без необходимости регистрации. Нужно убедиться, что работа явно содержит указание на авторство (например, имя автора, знак авторства или логотип).
Хотя регистрация не является обязательной, рекомендуется получить свидетельство о регистрации произведения. Для этого можно обратиться в Роспатент.
Важно иметь документальные доказательства, такие как датированные и подписанные экземпляры произведения, исходники. Чтобы не возникло вопросов по указанной дате, можно отправить письмо почтой на свой адрес или получить удостоверительную надпись у нотариуса.
В случае нарушения авторских прав можно обратиться в суд для их защиты и требования компенсации.
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