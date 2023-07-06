Как уйти с работы, если не был трудоустроен?

06.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Работаю на продаже мороженого, официального оформления нет. Больше не хочу выходить. Могу ли я просто этого не делать?

Ответ юриста

Да. Если вы не были официально трудоустроены и хотите прекратить работу, вам не требуется формальное увольнение. Поэтому вы имеете право просто не выходить в смену.

Достаточно устно уведомить работодателя об этом решении, чтобы на ваше место успели найти нового человека. Но и так делать не обязательно.

С другой стороны, при внезапном уходе с неофициальной работы вы рискуете не получить причитающиеся выплаты. Важно подумать о возможных последствиях, чтобы не принять решение в спешке.

Если же вы все-таки попали в ситуацию, когда работодатель не отдает деньги, нужно идти в суд и доказывать, что трудовые отношения между вами были.