Сетевое издание|18+|Среда|5 июл 2023|13:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Как получить обязательную долю наследства?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

Умер родственник. Осталась недвижимость и вклад в банке. Как получить обязательную долю наследства?

Ответ юриста

Для получения обязательной доли наследства нужно совершить следующие шаги:

1. Выяснить свое право на обязательную долю, обычно оно принадлежит определенным категориям наследников, таким как дети, супруги или родители.

2. Собрать необходимые документы, подтверждающие право на обязательную долю, такие как акты о рождении, браке или официальные документы о родстве.

3. Связаться с исполнителем воли: если наследственный актив находится в процессе исполнения завещания, нужно обратиться к исполнителю воли, обычно это нотариус. Необходимо представить ему все доказательства, подтверждающие право на обязательную долю, и запросить ее выплату.

4. Обратиться к суду: если исполнитель воли отказывается выплатить обязательную долю, можно подать иск в суд. Для этого потребуется представить суду все необходимые доказательства права наследования обязательной доли.

5. Получите помощь юриста: для уверенности и правильного оформления права на обязательную долю стоит обратиться к опытному юристу. Он поможет собрать нужные доказательства и составить исковое заявление.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте