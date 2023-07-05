05.07.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Умер родственник. Осталась недвижимость и вклад в банке. Как получить обязательную долю наследства?

Ответ юриста

Для получения обязательной доли наследства нужно совершить следующие шаги:

1. Выяснить свое право на обязательную долю, обычно оно принадлежит определенным категориям наследников, таким как дети, супруги или родители.

2. Собрать необходимые документы, подтверждающие право на обязательную долю, такие как акты о рождении, браке или официальные документы о родстве.

3. Связаться с исполнителем воли: если наследственный актив находится в процессе исполнения завещания, нужно обратиться к исполнителю воли, обычно это нотариус. Необходимо представить ему все доказательства, подтверждающие право на обязательную долю, и запросить ее выплату.

4. Обратиться к суду: если исполнитель воли отказывается выплатить обязательную долю, можно подать иск в суд. Для этого потребуется представить суду все необходимые доказательства права наследования обязательной доли.

5. Получите помощь юриста: для уверенности и правильного оформления права на обязательную долю стоит обратиться к опытному юристу. Он поможет собрать нужные доказательства и составить исковое заявление.