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Ликбез

Можно ли сменить фамилию ребенку без согласия отца?

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Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь уходить от мужа и хочу дать нашему ребенку другую фамилию. Можно ли это сделать без ведома отца?

Ответ юриста

Без учета мнения отца фамилию ребенку можно изменить в исключительных случаях.

СК РФ Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 14 лет орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя.

Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

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