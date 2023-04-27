Можно ли сменить фамилию ребенку без согласия отца?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь уходить от мужа и хочу дать нашему ребенку другую фамилию. Можно ли это сделать без ведома отца?
Ответ юриста
Без учета мнения отца фамилию ребенку можно изменить в исключительных случаях.
СК РФ Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка
1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 14 лет орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.
2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя.
Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.
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