Имеет ли право учитель отбирать телефоны у учеников?

Вопрос от интернет-пользователя
Учитель отобрал телефон у моего сына, потому что тот посмотрел на время. Имеют ли право педагоги так поступать?
Ответ юриста
Никто - ни учитель, ни другие сотрудники школы не имеют права забирать имущество, принадлежащее ученикам.
Статья 35 Конституции Российской Федерации гласит:
«1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».
Но в уставе школы может быть закреплен запрет на использование телефонов во время занятий.
Согласно статье 43 закона «Об образовании в Российской Федерации», ученики должны выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
За неисполнение или нарушение устава организации к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление.
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