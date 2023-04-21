Имеет ли право учитель отбирать телефоны у учеников?

21.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Учитель отобрал телефон у моего сына, потому что тот посмотрел на время. Имеют ли право педагоги так поступать?

Ответ юриста

Никто - ни учитель, ни другие сотрудники школы не имеют права забирать имущество, принадлежащее ученикам.

Статья 35 Конституции Российской Федерации гласит:

«1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».

Но в уставе школы может быть закреплен запрет на использование телефонов во время занятий.

Согласно статье 43 закона «Об образовании в Российской Федерации», ученики должны выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

За неисполнение или нарушение устава организации к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление.