Могут ли забрать квартиру у сироты?

01.04.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мне как сироте дали квартиру, я в ней живу, но хочу в будущем уехать в другой город и взять там ипотеку. Заберут ли у меня тогда это жилье?

Ответ юриста

Вы уже получили эту квартиру как ребенок-сирота, с вами заключен договор, поэтому выселить вас могут только в судебном порядке по общим основаниям (неоплата коммунальных услуг, нарушение прав соседей, использование помещения не по назначению, его разрушение). Переезд в другой город - не причина для изъятия квартиры.

Однако в течение пяти лет с момента заключения договора спецнайма вы не сможете продать жилье, так как оно вам еще не принадлежит. Так государство пытается обезопасить наиболее уязвимые слои населения.

По истечении срока договора заключается новый - уже социального найма. Он предусматривает возможность приватизации квартиры. После этого она становится вашей.