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Ликбез

Могут ли забрать квартиру у сироты?

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Вопрос от интернет-пользователя

Мне как сироте дали квартиру, я в ней живу, но хочу в будущем уехать в другой город и взять там ипотеку. Заберут ли у меня тогда это жилье?

Ответ юриста

Вы уже получили эту квартиру как ребенок-сирота, с вами заключен договор, поэтому выселить вас могут только в судебном порядке по общим основаниям (неоплата коммунальных услуг, нарушение прав соседей, использование помещения не по назначению, его разрушение). Переезд в другой город - не причина для изъятия квартиры.

Однако в течение пяти лет с момента заключения договора спецнайма вы не сможете продать жилье, так как оно вам еще не принадлежит. Так государство пытается обезопасить наиболее уязвимые слои населения.

По истечении срока договора заключается новый - уже социального найма. Он предусматривает возможность приватизации квартиры. После этого она становится вашей.

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