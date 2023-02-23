Как вернуть деньги за оплату неполученного ресурса?

23.02.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купили квартиру, в ней обрезана труба горячего водоснабжения, так как есть колонка. Не вчитывались в квитанции несколько месяцев, а потом заметили, что платим за то, чего нет. Счетчик стоит. Как вернуть деньги? Можно ли сделать перерасчет?

Ответ юриста

Перерасчет можно произвести, если у вас нет просрочек и долгов по оплате услуг. Иначе придется сначала их погасить.

Обратитесь в управляющую компанию, вам необходимо выяснить, кто обрезал трубу и где находится акт об этом. Если сама УК, то документов, что труба обрезана, не потребуется и нужно будет лишь написать заявление на перерасчет. К нему приложите все квитанции как доказательство оплаты услуг, которыми не пользовались.

В случае отказа в перерасчете попросите дать его в письменном виде, а затем подавайте иск в суд, либо пишите жалобу в Госжилинспекцию.